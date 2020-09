Scuola | il dramma dei banchi | tra attese | prezzi alti e non solo

(Di mercoledì 16 settembre 2020) C’è una telefonata che qualcuno sta aspettando con trepidazione in questi giorni. Quella dei presidi delle scuole italiane che attendono l’annuncio, da parte della struttura di Domenico Arcuri, dell’arrivo tanto atteso dei. Le scuole sono iniziate, ma iancora non ci sono. “Su 2,4 milioni di ordinazioni, 200mila sono stati consegnati”, riferisce il Corriere della Sera. In molte scuole hanno già tolto quelli vecchi a due posti, in altre li usano ancora, ma in aula può starela metà degli studenti e gli altri seguono da casa. Entro la fine del mese dovrebbero essere consegnati in tutte le elementari del Nord Italia. Nel Lazio e nelle scuole del Sud, dovranno aspettare anche fino alle prime settimane di ottobre. A seguire si procederà con ...

