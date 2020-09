San Giorgio a Cremano | Di Maio colpito da un gavettone – VIDEO

Leggi su bloglive

(Di mercoledì 16 settembre 2020) A SanLuigi Di, in mezzo alla folla, è statoin pieno da un: il lancio da un palazzo vicino Si trovava a SanLuigi Di, quando è stato raggiunto da un. Il ministro si era recato nella città di Massimo Troisi, in Campania, per sostenere Valeria Ciarambino alla candidatura alla presidenza della Regione. Disi trovava in mezzo alla folla, nella provincia di Napoli, acclamato dalla gente e salutato in maniera molto calorosa. Tra i cori e i saluti delle persone, una secchiata d’acqua hain pieno il ministro, rimasto sicuramente sorpreso dall’accaduto. Moltissimi isul ...