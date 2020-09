Samuel L. Jackson insegna a dire "figlio di pu..ana" in 15 lingue diverse (VIDEO) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Samuel L. Jackson ha condiviso un VIDEO nel quale insegna a dire parolacce in 15 lingue diverse in cambio di 'voti' per le elezioni statunitensi. Samuel L. Jackson insegna a dire parolacce in 15 lingue diverse attraverso un VIDEO condiviso sui social dopo che 2500 persone hanno garantito il proprio voto alle elezioni statunitensi di novembre. In questo periodo capita sempre più spesso che le maggiori personalità statunitensi si rivolgano agli elettori americani per invitarli a votare per alle presidenziali di novembre. L'obiettivo è quello di incentivare il voto soprattutto tra i più giovani ed aumentare quindi il tasso di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020)L.ha condiviso unnel qualeparolacce in 15in cambio di 'voti' per le elezioni statunitensi.L.parolacce in 15attraverso uncondiviso sui social dopo che 2500 persone hanno garantito il proprio voto alle elezioni statunitensi di novembre. In questo periodo capita sempre più spesso che le maggiori personalità statunitensi si rivolgano agli elettori americani per invitarli a votare per alle presidenziali di novembre. L'obiettivo è quello di incentivare il voto soprattutto tra i più giovani ed aumentare quindi il tasso di ...

Samuel L. Jackson ricorda di andare a votare: lo fa imprecando in 15 lingue diverse

