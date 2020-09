Rinnovo Dybala, l’attaccante vuole la Juve ma chiede di essere secondo solo a CR7 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Rinnovo di Dybala, in casa Juventus, è ormai un tira e molla che va avanti da settimane, se non mesi. L‘attaccante vuole la Juventus e la Juventus vuole lui, ma l’accordo tarda ad arrivare. Certo il Covid ha sicuramente rallentato le operazioni e lo stop del campionato ha creato qualche problema alle casse della società bianconera, in perdita come tutti i club europei, ma i tempi per l’intesa sono sempre più lunghi. I problemi economici derivati dal Covid – ovviamente – pesano nelle considerazioni della dirigenza bianconera che vuole trattenere il suo gioiello e renderlo la colonna futura del club, ma allo stesso tempo chiede che Dybala abbassi le sue pretese ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ildi, in casantus, è ormai un tira e molla che va avanti da settimane, se non mesi. L‘attaccantelantus e lantuslui, ma l’accordo tarda ad arrivare. Certo il Covid ha sicuramente rallentato le operazioni e lo stop del campionato ha creato qualche problema alle casse della società bianconera, in perdita come tutti i club europei, ma i tempi per l’intesa sono sempre più lunghi. I problemi economici derivati dal Covid – ovviamente – pesano nelle considerazioni della dirigenza bianconera chetrattenere il suo gioiello e renderlo la colonna futura del club, ma allo stesso tempocheabbassi le sue pretese ...

