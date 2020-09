Raffaele Del Vecchio (De Luca Presidente): “Aprire i nuovi reparti al San Pio” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’Ospedale San Pio ha avuto un glorioso passato. Le ambizioni tuttavia devono essere altissime anche oggi, approfittando del nuovo management che finalmente pare dimostrare l’attenzione e il dinamismo di cui abbiamo bisogno: a Benevento i nuovi reparti di rianimazione e unità coronarica (UTIC, terapia intensiva) sono pronti. Bisogna aprirli, e sono sicuro che a breve lo si farà, con l’auspicio che anche la nostra realtà’ possa avere a breve la cardiochirurgia. Una Sanità di qualità dovrebbe essere l’assillo della politica. Certamente sarà il mio”. Sono le dichiarazioni del candidato alle prossime elezioni regionali, Raffaele Del Vecchio. L'articolo Raffaele Del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’Ospedale San Pio ha avuto un glorioso passato. Le ambizioni tuttavia devono essere altissime anche oggi, approfittando del nuovo management che finalmente pare dimostrare l’attenzione e il dinamismo di cui abbiamo bisogno: a Benevento idi rianimazione e unità coronarica (UTIC, terapia intensiva) sono pronti. Bisogna aprirli, e sono sicuro che a breve lo si farà, con l’auspicio che anche la nostra realtà’ possa avere a breve la cardiochirurgia. Una Sanità di qualità dovrebbe essere l’assillo della politica. Certamente sarà il mio”. Sono le dichiarazioni del candidato alle prossime elezioni regionali,Del. L'articoloDel ...

