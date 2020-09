Questa non è una WWE per i tag team (Di mercoledì 16 settembre 2020) La WWE almeno da un paio d’anni sta faticando molto nel costruire nuovi tag team e a proporli nel migliore dei modi. Il 2020 in particolare è stato un anno tremendo per la divisione che ha visto molte squadre venire sciolte o licenziate dalla compagnia. In questo special ve le ricordiamo tutte. WWE: tutti i team sciolti a RAW Le Iconics sono l’esempio lampante di queste scelte della compagnia – Fonte:wwe.comIl 2020 è stato un anno molto particolare per la WWE a causa del Coronavirus che ha portato la compagnia a licenziare molti atleti fra questi molti membri di tag team più blasonati. Fra questi spiccano sicuramente i Revival che hanno deciso di non rinnovare il loro contratto o il licenziamento di Zack Ryder e Curt Hawkins che avevano vinto i titoli di coppia di RAW a Wrestlemania 35. Anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) La WWE almeno da un paio d’anni sta faticando molto nel costruire nuovi tage a proporli nel migliore dei modi. Il 2020 in particolare è stato un anno tremendo per la divisione che ha visto molte squadre venire sciolte o licenziate dalla compagnia. In questo special ve le ricordiamo tutte. WWE: tutti isciolti a RAW Le Iconics sono l’esempio lampante di queste scelte della compagnia – Fonte:wwe.comIl 2020 è stato un anno molto particolare per la WWE a causa del Coronavirus che ha portato la compagnia a licenziare molti atleti fra questi molti membri di tagpiù blasonati. Fra questi spiccano sicuramente i Revival che hanno deciso di non rinnovare il loro contratto o il licenziamento di Zack Ryder e Curt Hawkins che avevano vinto i titoli di coppia di RAW a Wrestlemania 35. Anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Questa non "Voto ’no’ perché questa non è una riforma" il Resto del Carlino Non solo Pirlo e Thiago Motta, Coverciano incorona anche le donne

FIRENZE. Tanti nomi da Champions. Scorrendo la lista dei nuovi allenatori diplomati in questi giorni a Coverciano, c'è da sgranare gli occhi per il prestigio e il gran passato da calciatori. Andrea Pi ...

COVID-19: Menarini lancia il test antigenico che indica la carica virale

FIRENZE, Italia, 16 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Non solo se, ma anche quanto. Il nuovo test di A. Menarini Diagnostics per la ricerca dell'antigene è in grado non solo di individuare, in soli 12 mi ...

Davide Dattoli: ecco l'algoritmo del lusso

Essere tra i talenti digitali più influenti del Pianeta, prima di aver compiuto trent'anni. Aver inventato il più grande network di coworking europeo e una piattaforma di tech business che collega, no ...

