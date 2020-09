Profondo rosso (Di mercoledì 16 settembre 2020) C’è un filo rosso pomodoro che unisce gli scaffali dei supermercati inglesi e la Capitanata. Un filo, quest’anno, quanto mai sottile, per colpa della tempesta perfetta che si è scatenata sui raccolti di pomodoro pugliese nel foggiano. La campagna 2020 si è rivelata turbolenta, il clima ha messo in croce i campi prima con la siccità e poi con violenti acquazzoni, e le passate di pomodoro destinate ai mercati esteri hanno sofferto una resa dei campi non ottimale. «Si era già capito prima che cominciasse», spiega a Gastonomika Gianmarco Laviola, ad di Princes Industrie Alimentari, società che vanta, a Foggia, il più grande sito industriale d’Europa per la trasformazione del pomodoro – 500.000 mq con una capacità produttiva di oltre 300.000 tonnellate di pomodoro fresco all’anno, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 16 settembre 2020) C’è un filopomodoro che unisce gli scaffali dei supermercati inglesi e la Capitanata. Un filo, quest’anno, quanto mai sottile, per colpa della tempesta perfetta che si è scatenata sui raccolti di pomodoro pugliese nel foggiano. La campagna 2020 si è rivelata turbolenta, il clima ha messo in croce i campi prima con la siccità e poi con violenti acquazzoni, e le passate di pomodoro destinate ai mercati esteri hanno sofferto una resa dei campi non ottimale. «Si era già capito prima che cominciasse», spiega a Gastonomika Gianmarco Laviola, ad di Princes Industrie Alimentari, società che vanta, a Foggia, il più grande sito industriale d’Europa per la trasformazione del pomodoro – 500.000 mq con una capacità produttiva di oltre 300.000 tonnellate di pomodoro fresco all’anno, ...

