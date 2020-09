Perché votare Sì contro l’establishment e la monarchia editoriale (di Alessandro Di Battista) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Che i diritti e gli interessi degli italiani siano scarsamente rappresentati da organi o poteri dello Stato è fuori di dubbio. Tuttavia, che il problema della rappresentanza venga posto da molti solo ora, ovvero alla vigilia del referendum sul taglio del numero dei parlamentari, è ridicolo. Vogliamo ragionare sul serio della questione della rappresentanza in Italia? Benissimo, facciamolo a tutto tondo, non solo adesso che sono in pericolo le carriere di politici terrorizzati dall’imminente riduzione di poltrone a loro disposizione. I politici italiani rappresentano idee e pulsioni dei cittadini che con il loro voto gli affidano l’onore di rappresentarli? Salvo rare eccezioni la risposta è no. E ciò non dipende dal numero degli eletti ma da due ormai preistoriche questioni che non sono state risolte: il ritorno alle preferenze e la soluzione dei ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Che i diritti e gli interessi degli italiani siano scarsamente rappresentati da organi o poteri dello Stato è fuori di dubbio. Tuttavia, che il problema della rappresentanza venga posto da molti solo ora, ovvero alla vigilia del referendum sul taglio del numero dei parlamentari, è ridicolo. Vogliamo ragionare sul serio della questione della rappresentanza in Italia? Benissimo, facciamolo a tutto tondo, non solo adesso che sono in pericolo le carriere di politici terrorizzati dall’imminente riduzione di poltrone a loro disposizione. I politici italiani rappresentano idee e pulsioni dei cittadini che con il loro voto gli affidano l’onore di rappresentarli? Salvo rare eccezioni la risposta è no. E ciò non dipende dal numero degli eletti ma da due ormai preistoriche questioni che non sono state risolte: il ritorno alle preferenze e la soluzione dei ...

mauroberruto : #iovotoNo perché probabilmente vincerà il sì, ma votare contro chi platealmente ti prende per i fondelli è un dover… - pietroraffa : #Damilano coglie il punto sul referendum. Buona parte della classe politica, pur di non cambiare una virgola di s… - mariaederaM5S : Ecco il secondo motivo per cui votare Sì al #Referendum del 20/21 Settembre: RESPONSABILIZZARE i parlamentari, poic… - AlessioParodi6 : @damiano755 @b090706 @AlbertoLetizia2 @datzebao Io, per lo stesso motivo, sarei curioso di sapere nel 2016 quanti v… - sostengo5 : RT @sostengo5: Mille parlamentari avevano votato che Ruby è la nipote di Mubarak!!! Sarebbe questa la democrazia di chi vuole il no? #IoVot… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché votare Noi studenti perché non possiamo votare a distanza per il referendum? BergamoNews.it