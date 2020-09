Ora è anche ufficiale: Fazio al Catanzaro (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ve lo avevamo anticipato ieri e questa mattina è arrivata l’ufficialità: Pasquale Fazio è un giocatore del Catanzaro. Il difensore sarà giallorosso per due anni. Questo il comunicato della squadra calabrese: “Pasquale Fazio, difensore classe 1989, è un nuovo tesserato del Catanzaro. Si lega ai giallorossi per due anni. Si tratta di un calciatore molto esperto che ha ricoperto in prevalenza il ruolo di terzino destro ma che sa ben adattarsi anche in quello di centrale difensivo. Proviene dalla Juve Stabia dove, nell’ultima stagione, ha militato nel campionato di Serie B. Tra i cadetti ha vestito anche le maglie della Ternana e del Trapani, collezionando complessivamente, in questa categoria, oltre 180 presenze”. Foto: sito ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ve lo avevamo anticipato ieri e questa mattina è arrivata l’ufficialità: Pasqualeè un giocatore del. Il difensore sarà giallorosso per due anni. Questo il comunicato della squadra calabrese: “Pasquale, difensore classe 1989, è un nuovo tesserato del. Si lega ai giallorossi per due anni. Si tratta di un calciatore molto esperto che ha ricoperto in prevalenza il ruolo di terzino destro ma che sa ben adattarsiin quello di centrale difensivo. Proviene dalla Juve Stabia dove, nell’ultima stagione, ha militato nel campionato di Serie B. Tra i cadetti ha vestitole maglie della Ternana e del Trapani, collezionando complessivamente, in questa categoria, oltre 180 presenze”. Foto: sito ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 set - La pandemia Covid-19 ... "ha sofferto abbastanza pesantemente" in un continente duramente colpito dalla pandemia, anche se "in termini assoluti" ...

Arkadiusz si è preso 48 ore di tempo per decidere e tre squadre restano con il ... milioni di bonus per un'operazione da 25 milioni di euro (Il Mattino riferisce anche di un incasso dell'8% ...

Dalle elementari ai licei, tutte le scuole erbesi hanno riaperto le porte ai ragazzi. Fa eccezione l’Istituto Romagnosi: qui, unico caso in Provincia di Como, la campanella suonerà soltanto oggi, mart ...

