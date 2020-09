Omicidio Vannini: il pg chiede 14 anni di condanna per i Ciontoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il sostituto procuratore generale di Roma, nel processo d’appello bis per la morte del giovane Marco Vannini, ha chiesto di condannare la famiglia Ciontoli a 14 anni di carcere per Omicidio volontario. In subordine il pg ha chiesto per i figli di Ciontoli, Federico e Martina, e per la moglie Maria Pizzillo, di valutare l’ipotesi di concorso anomalo in Omicidio (ai sensi dell’articolo 116 del codice penale) e di condannarli a 9 anni e 4 mesi. Ricordiamo che per l’Omicidio di Marco Vannini il 29 gennaio dello scorso anno i giudici della corte d’Assise d’Appello di Roma avevano condannato Antonio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il sostituto procuratore generale di Roma, nel processo d’appello bis per la morte del giovane Marco, ha chiesto dire la famigliaa 14di carcere pervolontario. In subordine il pg ha chiesto per i figli di, Federico e Martina, e per la moglie Maria Pizzillo, di valutare l’ipotesi di concorso anomalo in(ai sensi dell’articolo 116 del codice penale) e dirli a 9e 4 mesi. Ricordiamo che per l’di Marcoil 29 gennaio dello scorso anno i giudici della corte d’Assise d’Appello di Roma avevanoto Antonio ...

