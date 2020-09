Nba Playoffs | Jokic da MVP; Miami si prende gara 1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 16 settembre 2020) I NBAsono entrati nel vivo. Nella notte si è giocata1 tra Boston evalevole per la finale di conference. Poche ore dopo, Denver e Clippers hanno messo in scena una piacevole7 per decretare l’avversario dei Lakers di LBJ nella finale di western conference. NBA:Boston-114-117 La1 delle finali di conference va ache si conferma come una vera e propria contender per la vittoria finale. Grande partita degli Heat guidati da coach Spoelstra che dimostrano il loro perfetto meccanismo offensivo condito da ottime difese specie dalla metà secondo quarto in poi. Gli Heat infatti, vanno sotto di dieci punti nei primi 12 minuti di gioco. Boston si affida a Jason Tatum e Brown che ...