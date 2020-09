Mercato - Il settore langue anche ad agosto (Di mercoledì 16 settembre 2020) agosto ancora in calo per il noleggio a lungo termine, anche se con percentuali a una cifra (-2,95%), mentre il breve termine mostra il segno più per la prima volta dallinizio della pandemia, per quanto si tratti di un modestissimo +0,3%. Dopo agosto, la flessione del comparto del lungo termine arriva a -33,98% nel cumulato annuo: con 127.405 veicoli immatricolati, ne mancano ben 65 mila a confronto con il 2019. Per il noleggio breve, a -56,2%, il saldo è ancora peggiore: sono state targate questanno 65.715 vetture, contro le 150.041 dello stesso periodo del 2019.La situazione dei furgoni e le stime sul settore. Per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri, il noleggio a lungo termine ha perso 8 mila unità rispetto ai primi otto mesi del 2019 (-28,6%), mentre al breve termine ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 16 settembre 2020)ancora in calo per il noleggio a lungo termine,se con percentuali a una cifra (-2,95%), mentre il breve termine mostra il segno più per la prima volta dallinizio della pandemia, per quanto si tratti di un modestissimo +0,3%. Dopo, la flessione del comparto del lungo termine arriva a -33,98% nel cumulato annuo: con 127.405 veicoli immatricolati, ne mancano ben 65 mila a confronto con il 2019. Per il noleggio breve, a -56,2%, il saldo è ancora peggiore: sono state targate questanno 65.715 vetture, contro le 150.041 dello stesso periodo del 2019.La situazione dei furgoni e le stime sul. Per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri, il noleggio a lungo termine ha perso 8 mila unità rispetto ai primi otto mesi del 2019 (-28,6%), mentre al breve termine ...

(Rinnovabili.it) – Il mercato ETS (Emission Trading Scheme) è finito sotto l’occhio attento della Corte dei conti europea, che oggi tira le orecchie a Bruxelles per il sistema delle quote gratuite di ...

Le compagnie assicurative possono modernizzarsi con le tecnologie e una nuova mentalità customer-centrica per tenere testa all’ingresso delle Big tech nel settore finanziario e rispondere alle nuove e ...

