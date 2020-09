Ligue 1 2020/2021, Draxler trascina un Psg in 10: 1-0 al Metz (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Paris Saint Germain conquista la prima vittoria in Ligue 1. E lo fa con un successo di misura inflitto al Metz nei minuti di recupero con il sigillo definitivo di Julian Draxler. Nella prima frazione di gioco è l’equilibrio a regnare e per le due squadre ci sono due occasioni a testa: Diallo e Niane i più pericolosi per il Metz, Icardi e Sarabia quelli del Psg. Ma al 45′ il risultato è ancora sullo 0-0. La svolta del match si registra al 65′: Diallo strattona leggermente in corsa Niane e riceve dall’arbitro il secondo cartellino giallo. Al 93′ la svolta: Di Maria corre sulla sinistra e crossa per Icardi, Oukidja nel tentativo di anticipare l’ex Inter sbaglia l’uscita e regala palla a Draxler che di testa appoggia in rete a porta sguarnita. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Paris Saint Germain conquista la prima vittoria in1. E lo fa con un successo di misura inflitto alnei minuti di recupero con il sigillo definitivo di Julian. Nella prima frazione di gioco è l’equilibrio a regnare e per le due squadre ci sono due occasioni a testa: Diallo e Niane i più pericolosi per il, Icardi e Sarabia quelli del Psg. Ma al 45′ il risultato è ancora sullo 0-0. La svolta del match si registra al 65′: Diallo strattona leggermente in corsa Niane e riceve dall’arbitro il secondo cartellino giallo. Al 93′ la svolta: Di Maria corre sulla sinistra e crossa per Icardi, Oukidja nel tentativo di anticipare l’ex Inter sbaglia l’uscita e regala palla ache di testa appoggia in rete a porta sguarnita.

VAVEL_Italia : Il PSG vince allo scadere: 1-0 con il Metz - VAVEL Italia ?@PSG_inside? #psg ?@Ligue1UberEats? ?@Ligue1_ENG? - genovesergio76 : Eurosport : Draxler al 93': il PSG batte 1-0 il Metz in 9 contro 11 - - genovesergio76 : Eurosport : Neymar squalificato per due giornate, Alvaro Gonzalez sotto investigazione - - Salvato95551627 : RT @ETGazzetta: #Psg, per #Neymar la rissa col Marsiglia vale due giornate di squalifica - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #Psg, per #Neymar la rissa col Marsiglia vale due giornate di squalifica -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue 2020 Ligue 1 2020/2021: dove vederla in tv, squadre e calendario Goal.com Milan, trattativa in corso col Lione per Paquetà: i dettagli

Lucas Paquetà non fa parte dei giocatori partiti alla volta di Dublino per la prima trasferta stagionale contro lo Shamrock Rovers. Secondo quanto rivelato da Daniele Longo di calciomercato.com, il mo ...

Neymar graziato con due turni di squalifica dopo la rissa in Psg-Marsiglia

Due giornate di squalifica a Neymar, sei a Kurzawa, tre ad Amavi, due a Paredes, una per Benedetto e l'apertura di una inchiesta per le frasi razziste presumibilmente fatte dal difensore del Marsiglia ...

Neymar, solo due giornate di squalifica dopo la rissa in Psg-Marsiglia

Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo la rissa scoppiata durante Psg-Olympique Marsiglia di Ligue 1 che è costata cinque espulsioni, tre per il Paris (Neymar, Kurzawa e Paredes) e due in cas ...

Lucas Paquetà non fa parte dei giocatori partiti alla volta di Dublino per la prima trasferta stagionale contro lo Shamrock Rovers. Secondo quanto rivelato da Daniele Longo di calciomercato.com, il mo ...Due giornate di squalifica a Neymar, sei a Kurzawa, tre ad Amavi, due a Paredes, una per Benedetto e l'apertura di una inchiesta per le frasi razziste presumibilmente fatte dal difensore del Marsiglia ...Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo la rissa scoppiata durante Psg-Olympique Marsiglia di Ligue 1 che è costata cinque espulsioni, tre per il Paris (Neymar, Kurzawa e Paredes) e due in cas ...