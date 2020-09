L’autonomia dei Samsung Galaxy S21 uguale a quella degli S20? Batterie e mAh (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non mancano le prime anticipazioni hardware sui prossimi Samsung Galaxy S21. Per quanto il loro lancio dovrebbe concretizzarsi solo nel corso della prossima primavera, già cominciano a circolare alcuni dettagli sulle componenti dei top di gamma. I rumor di oggi riguardano ad esempio le Batterie che saranno implementate nei futuri device. Queste non dovrebbero essere dissimili da quelle degli attuali Samsung Galaxy S20 ma vediamo esattamente come. Secondo quanto riportato anche da SamMobile, il prossimo Samsung Galaxy S21 Ultra siglato con codice prodotto SM-G998 dovrebbe essere essere batteria con numero di modello EB-BG998ABY e amperaggio di 4.885 mAh. Questo valore ci fa credere che la dotazione non sarà affatto ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non mancano le prime anticipazioni hardware sui prossimiS21. Per quanto il loro lancio dovrebbe concretizzarsi solo nel corso della prossima primavera, già cominciano a circolare alcuni dettagli sulle componenti dei top di gamma. I rumor di oggi riguardano ad esempio leche saranno implementate nei futuri device. Queste non dovrebbero essere dissimili da quelleattualima vediamo esattamente come. Secondo quanto riportato anche da SamMobile, il prossimoS21 Ultra siglato con codice prodotto SM-G998 dovrebbe essere essere batteria con numero di modello EB-BG998ABY e amperaggio di 4.885 mAh. Questo valore ci fa credere che la dotazione non sarà affatto ...

