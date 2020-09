La corona di Notorious B.I.G. finisce all’asta: quanto vale il cimelio (Di mercoledì 16 settembre 2020) La corona di plastica indossata da Notorious B.I.G. tre giorni prima di morire, nel corso del suo ultimo servizio fotografico, è stata venduta durante un’asta a New York per mezzo milione di euro. Parte del ricavato andrà in beneficenza. La storia si può scrivere e descrivere anche attraverso oggetti che, a seconda del contesto o … L'articolo La corona di Notorious B.I.G. finisce all’asta: quanto vale il cimelio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ladi plastica indossata daB.I.G. tre giorni prima di morire, nel corso del suo ultimo servizio fotografico, è stata venduta durante un’asta a New York per mezzo milione di euro. Parte del ricavato andrà in beneficenza. La storia si può scrivere e descrivere anche attraverso oggetti che, a seconda del contesto o … L'articolo LadiB.I.G.all’asta:ilè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

StraNotizie : Notorious B.I.G., venduta la sua corona all'asta per 500mila dollari - RollingStoneita : La corona di plastica di #NotoriousBIG è stata venduta per mezzo milione di euro #16settembre - rockolpoprock : Sotheby’s, oltre al cimelio in plastica, ha messo all’asta anche oggetti legati a Salt-N-Pepa, Tupac, Questlove e W… - zazoomblog : La corona di Notorious B.I.G. e le lettere di Tupac: da Sotheby's la prima asta hip-hop - #corona #Notorious… -

Ultime Notizie dalla rete : corona Notorious La corona di plastica di Notorious B.I.G. è stata venduta per mezzo milione di euro Rolling Stone Italia La corona di Notorious B.I.G è stata venduta all’asta per oltre 400mila euro

Nelle scorse settimane, la celebre casa d’aste Sotheby's di New York aveva annunciato la prima grande asta ufficiale di cimeli rap della storia, tra cui la corona indossata da Notorious B.I.G nel phot ...

La mitica corona di Notorious B.I.G è stata venduta per mezzo milione di euro

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

La corona di plastica di Notorious B.I.G. è stata venduta per mezzo milione di euro

La corona di plastica indossata per il servizio fotografico di Rap Pages del 1997 e autografata da Notorious B.I.G. è stata venduta per 594.750 dollari, circa 501 mila euro. Il celebre servizio fotogr ...

Nelle scorse settimane, la celebre casa d’aste Sotheby's di New York aveva annunciato la prima grande asta ufficiale di cimeli rap della storia, tra cui la corona indossata da Notorious B.I.G nel phot ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...La corona di plastica indossata per il servizio fotografico di Rap Pages del 1997 e autografata da Notorious B.I.G. è stata venduta per 594.750 dollari, circa 501 mila euro. Il celebre servizio fotogr ...