Kumbulla Roma: trattativa chiusa, il difensore sarà presto nella Capitale (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Roma si è regalata Marash Kumbulla: trovato l'accordo sia con l'Hellas Verona che con il difensore. I dettagli Nel cuore della notte è stata chiusa la trattativa tra Roma ed Hellas Verona per Marash Kumbulla. L'accordo tra i due club era stato trovato in giornata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Come riporta Gianluca Di Marzio nella notte è arrivata anche l'intesa con il difensore classe 2000: contratto di 5 anni (fino al 2025) con ingaggio base da 1,5 milioni a stagione più importanti bonus. Il giocatore albanese sarà presto nella Capitale e in seguito saranno fissate le visite ...

