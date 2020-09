«In Italia ci vorrebbe Mussolini e la marcia su Roma»: la nonna di Fedez spiazza il nipote (video) (Di mercoledì 16 settembre 2020) «In Italia ci vorrebbe Mussolini e una marcia su Roma»: la nonna di Fedez sconvolge il nipote rivelandosi una Mussoliniana convinta. Alla faccia del politcally correct alla Ferragnez. E così, dopo il botta e risposta Fedez/Giorgia Meloni, ecco la nonna di Fedez contro il nipote. Il motivo del contendere è il punto di vista sul fascismo. O meglio, riuscire a restituire a ideologia e termine che la esprime, il giusto valore, la sua legittima interpretazione. Specie in tempi come i nostri, intestati a declinazioni e attribuzioni improprie e strumentali. Così, proprio la campagna demagogica di Fedez e di sua moglie Chiara ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) «Incie unasu»: ladisconvolge ilrivelandosi unaana convinta. Alla faccia del politcally correct alla Ferragnez. E così, dopo il botta e risposta/Giorgia Meloni, ecco ladicontro il. Il motivo del contendere è il punto di vista sul fascismo. O meglio, riuscire a restituire a ideologia e termine che la esprime, il giusto valore, la sua legittima interpretazione. Specie in tempi come i nostri, intestati a declinazioni e attribuzioni improprie e strumentali. Così, proprio la campagna demagogica die di sua moglie Chiara ...

SecolodItalia1 : «In Italia ci vorrebbe Mussolini e la marcia su Roma»: la nonna di Fedez spiazza il nipote (video)… - dany91rocchi : RT @andiamoviaora: La nonna di Fedez è un mito. - svirgola2 : @Happy4Trigger @TommasoCerutti anche qua in Italia. I contadini han la mercedes, gli agricoltori i castelli. E Abou… - AndreaM_Zerbini : @catirafaella ...eh niente, in Italia ci vuole una legge per ogni cosa, ce ne vorrebbe una che obblighi a mettere l… - nessunn6 : RT @RadioSavana: La Nonna di Fedez: 'In Italia ci vorrebbe Mussolini. Bisognerebbe marciare su Roma.' #RadioSavana -