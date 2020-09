Il siluro olandese a Draghi

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Recentemente, su queste colonne, abbiamo commentato con attenzione le parole del governatore della Banca centraleKlaas Knot, 53 anni e una consolidata esperienza nel mondo finanziario europeo, a una lectio magistralis in cui Knot ha messo in campo una potenza di fuoco notevole per criticare le linee di tendenza che l’Unione europea e, su certi punti di vista, … InsideOver.