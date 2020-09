I controllori controllati, nessuno è innocente (Di giovedì 17 settembre 2020) Per chi si occupa di sorveglianza e controllo sociale, David Lyon costituisce una bussola imprescindibile per orientarsi nei meandri di una materia che finisce per sconfinare nell’antropologia, nella sociologia e nella scienza politica. Fin dai tempi di L’occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza o di La città sorvegliata (entrambi pubblicati in Italia da Feltrinelli) per arrivare a Sesto potere: La sorveglianza nella modernità liquida scritto insieme a Zygmunt Bauman e pubblicato da Laterza, Lyon ha concentrato il suo sguardo … Continua L'articolo I controllori controllati, nessuno è innocente proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 17 settembre 2020) Per chi si occupa di sorveglianza e controllo sociale, David Lyon costituisce una bussola imprescindibile per orientarsi nei meandri di una materia che finisce per sconfinare nell’antropologia, nella sociologia e nella scienza politica. Fin dai tempi di L’occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza o di La città sorvegliata (entrambi pubblicati in Italia da Feltrinelli) per arrivare a Sesto potere: La sorveglianza nella modernità liquida scritto insieme a Zygmunt Bauman e pubblicato da Laterza, Lyon ha concentrato il suo sguardo … Continua L'articolo Iproviene da il manifesto.

TerlizziGerardo : RT @SardoneSilvia: FOLLIA TOTALE L'IDEA DELL'ESERCITO DEGLI #ASSISTENTICIVICI Basta con questa idea degli italiani che devono essere contro… - xyz21271663 : #RecoveryFund, Europol: 'Le mafie hanno già puntato i fondi. I Paesi monitorino'. Titolo di prima pagina de Il Fat… - DardiValentina : Sono entrati i controllori e non hanno fatto partire l’autobus fino a quando un ragazzo nero non ha mostrato il big… - 2fastDanny : @OGiannino Intanto per non sbagliare ce stato un ritocchino 60 centesimi , con anche la ripresa delle code per and… - TerlizziGerardo : RT @SardoneSilvia: FOLLIA TOTALE L'IDEA DELL'ESERCITO DEGLI #ASSISTENTICIVICI Basta con questa idea degli italiani che devono essere contro… -

Ultime Notizie dalla rete : controllori controllati I controllori controllati, nessuno è innocente | il manifesto Il Manifesto inchiesta CAMERA USA

Dopo 18 mesi di inchiesta la commissione parlamentare Usa sul caso dei Boeing 737 Max e sul ruolo della Faa (Federal aviation administration, l’Enac americano) ha riscontrato una serie di irregolarità ...

Sul bus senza biglietto, aggredisce due controllori: l'episodio a Savona

Il fatto risale allo scorso martedì in piazza Mameli. I due controllori hanno riportato in totale 5 giorni di prognosi Nuova aggressione subita dal personale TPL Linea. L'episodio è avvenuto la scorsa ...

Multe auto 2020 date da spazzini, controllori e ausiliari del traffico con nuovi poteri

Sì anche all'assegnazione ai dipendenti comunali e delle aziende municipalizzate e agli addetti alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade del potere di fare le multe. Sì, un nuovo articolo ...

Dopo 18 mesi di inchiesta la commissione parlamentare Usa sul caso dei Boeing 737 Max e sul ruolo della Faa (Federal aviation administration, l’Enac americano) ha riscontrato una serie di irregolarità ...Il fatto risale allo scorso martedì in piazza Mameli. I due controllori hanno riportato in totale 5 giorni di prognosi Nuova aggressione subita dal personale TPL Linea. L'episodio è avvenuto la scorsa ...Sì anche all'assegnazione ai dipendenti comunali e delle aziende municipalizzate e agli addetti alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade del potere di fare le multe. Sì, un nuovo articolo ...