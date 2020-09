Hotshot Racing - recensione

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Correvano gli scintillanti anni '90. Erano i tempi in cui si ballavano "Boom! Shake The Room" di Will Smith - allora Fresh Prince, si cantava a squarciagola Bitter Sweet Symphony dei Verve e si andava al cinema a vedere robetta come Quei Bravi Ragazzi, Trainspotting e Nightmare Before Christmas. In sala giochi si correva forse con Virtua, Sega Rally, Scud Race e Daytona USA. Era l'epoca in cui gli attuali 40/45enni poggiavano le terga su cabinati incredibili ed incredibilmente costosi, solo per provare l'ebbrezza della "vera" guida ad alta velocità.Ora i tempi sono cambiati ma la voglia di vento tra i capelli (per chi li ha ancora) e gomme che strillano durante una derapata tirata al limite, non si è mai placata. In attesa di rivedere in pista anche il compianto OutRun possiamo consolarci con il divertentissimo...