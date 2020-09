Fino Fini è morto all’età di 92 anni | il cordoglio di Gravina

(Di mercoledì 16 settembre 2020), storico medico della Nazionale dal 1962 al 1982, è deceduto all’età di 92lasciando un grande ricordo, storico medico della Nazionale Italiana dal 1962 al 1982, èall’età di 92. Il presidente della Figc, Gabriele, ha voluto esprimere un messaggio diattraverso il sito ufficiale della Federazione: «È un giorno triste per Coverciano, l’Azzurro e il calcio italiano. La scomparsa diè una grave perdita per il nostro movimento, per quello che ha fatto da medico della Nazionale e poi da segretario del Settore Tecnico, e come ideatore del Museo del Calcio; ma anche per la sua ...

FIGC : Addio Dottor #Fini. Se n'è andato a 92 anni Fino Fini, medico degli #Azzurri dal 1962 al 1982 e direttore di… - TorinoFC_1906 : Il cordoglio del Torino FC per la scomparsa del dott. Fino Fini | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE - SaraMeini : Un signore vero, uomo di altri tempi. Padre fondatore del Museo del Calcio di Coverciano, la sua seconda casa. Medi… - paolobertolucci : RT @CucchiRiccardo: Addio a Fino Fini, storico medico degli #azzurri dell' 82, direttore del centro di #Coverciano, fondatore del Museo del… - robazzaco : RT @CucchiRiccardo: Addio a Fino Fini, storico medico degli #azzurri dell' 82, direttore del centro di #Coverciano, fondatore del Museo del… -

