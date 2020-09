Enel | informativa sull’acquisto di azioni proprie

(Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) –, tra il 7 e l’11 settembre 2020, ha acquistato 203.383al prezzo medio ponderato per il volume di 7,5361 euro per azione, per un controvalore complessivo di 1.532.714,184 euro. L’operazione fa seguito a quanto comunicato lo scorso 29 luglio circa l’avvio di un programma di acquisto di, disposto in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea deglisti del 14 maggio 2020 e deliberato a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2020. Dall’inizio del Programma,ha acquistato 310.497(pari allo 0,003054% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 2.345.386,907 euro. Considerando le ...

