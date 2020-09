Ecco i sorteggi per i Worlds 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il 15 settembre si è tenuta l’estrazione dei gruppi dei league of legends Worlds 2020. Quest’anno il formato è un po’ particolare, con le fasi di play in si giocheranno come un mini torneo round robin. I MAD Lions riusciranno a dimostrare il loro valore anche su un palco internazionale? Il girone che gli si presenta davanti non è sicuramente facile, ma neanche impossibile. Play-in dei Worlds 2020 Gruppo A Team Liquid (3rd, LCS) MAD Lions (4th, LEC) Legacy Esports (1st, OPL) Papara SuperMassive (1st, TCL) INTZ (1st, CBLOL) Gruppo B LGD Gaming (4th, LPL) PSG Talon (2nd, PCS) V3 Esports (1st, LJL) Unicorns Of Love (1st, LCL) Rainbow7 (1st, LLA) The #Worlds2020 Play-In Groups! pic.twitter.com/ZwDTSkKQsd — LoL ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il 15 settembre si è tenuta l’estrazione dei gruppi dei league of legends. Quest’anno il formato è un po’ particolare, con le fasi di play in si giocheranno come un mini torneo round robin. I MAD Lions riusciranno a dimostrare il loro valore anche su un palco internazionale? Il girone che gli si presenta davanti non è sicuramente facile, ma neanche impossibile. Play-in deiGruppo A Team Liquid (3rd, LCS) MAD Lions (4th, LEC) Legacy Esports (1st, OPL) Papara SuperMassive (1st, TCL) INTZ (1st, CBLOL) Gruppo B LGD Gaming (4th, LPL) PSG Talon (2nd, PCS) V3 Esports (1st, LJL) Unicorns Of Love (1st, LCL) Rainbow7 (1st, LLA) The #Play-In Groups! pic.twitter.com/ZwDTSkKQsd — LoL ...

