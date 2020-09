Danilo, un gol alla povertà. Con la sua onlus ha aiutato 1200 persone in Brasile (Di mercoledì 16 settembre 2020) La pandemia da Coronavirus ha lasciato ferite profonde in tutto il mondo, e il Brasile è uno dei Paesi più colpiti. Per questo, la onlus Futuro Re2ondo , fondata da Danilo nel 2015,, in cinque anni ha ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 settembre 2020) La pandemia da Coronavirus ha lasciato ferite profonde in tutto il mondo, e ilè uno dei Paesi più colpiti. Per questo, laFuturo Re2ondo , fondata danel 2015,, in cinque anni ha ...

sportli26181512 : Danilo, un gol alla povertà. Con la sua onlus ha aiutato 1200 persone in Brasile: Danilo, un gol alla povertà. Con… - misorecordsuk : Danilo, un gol alla povertà. Con la sua onlus ha aiutato 1200 persone in Brasile #Juve #Juventus - vindox_danilo : @pisto_gol E niente hanno scelto la soubrette..pietá..forza @pisto_gol - lp701724242 : @Nicolas81972837 @Marco562017 Ramsey se rimesso in sesto e il più forte di tutti i centrocampisti che abbiamo sicur… - danilo_marini : RT @VujaBoskov: non è vero che italiani non è felici di dare subito cittadinanza a stranieri, basta solo che straniero molto ricco, non tr… -