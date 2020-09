Crash Bandicoot 4 ha una demo giocabile su PS4 ed Xbox One (Di mercoledì 16 settembre 2020) La controversa demo giocabile di Crash Bandicoot 4: It's About Time è da oggi disponibile su PS4 ed Xbox One, nella pagina del gioco viene riportato che ha un peso di circa 8GB.Ricordiamo che al momento solo i giocatori che hanno preordinato il gioco hanno diritto a scaricarla, non sappiamo però se in futuro gli sviluppatori estenderanno questo privilegio anche agli altri utenti."Neo Cortex e N. Tropy sono tornati e questa volta non hanno preso di mira solo questo universo, ma l'intero multiverso! Crash e Coco dovranno rimettere al loro posto le quattro maschere quantiche e piegare le leggi della realtà per salvare... gli universi! Nuove abilità? Ci sono. Più personaggi giocabili? Eccoli. Dimensioni alternative? Non potrebbero mancare. Boss ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) La controversadi4: It's About Time è da oggi disponibile su PS4 edOne, nella pagina del gioco viene riportato che ha un peso di circa 8GB.Ricordiamo che al momento solo i giocatori che hanno preordinato il gioco hanno diritto a scaricarla, non sappiamo però se in futuro gli sviluppatori estenderanno questo privilegio anche agli altri utenti."Neo Cortex e N. Tropy sono tornati e questa volta non hanno preso di mira solo questo universo, ma l'intero multiverso!e Coco dovranno rimettere al loro posto le quattro maschere quantiche e piegare le leggi della realtà per salvare... gli universi! Nuove abilità? Ci sono. Più personaggi giocabili? Eccoli. Dimensioni alternative? Non potrebbero mancare. Boss ...

