Coronavirus | domani Mattarella-Steinmeier a Milano per ribadire impegno comune

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set. (Adnkronos) - Incontrotra il Presidente della Repubblica, Sergio, e il suo omologo tedesco, Frank-Walter, in visita ufficiale in Italia. Un appuntamento che riveste anche un alto valore simbolico e che conferma il forte legame che ha unito e continua ad unire Italia e Germania e i rispettivi Capi di Stato, in generale e in particolare nell'affrontare le drammatiche conseguenze determinate dale tutte le problematiche relative alla ripresa economica e non solo.avranno un colloquio A Palazzo Reale e, successivamente, ascolteranno le testimonianze di alcuni degli ex pazienti italiani del Covid19 ospitati nei mesi scorsi in strutture sanitarie tedesche e del personale medico. Quindi i ...