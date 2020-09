Capolona paese dei murales con Exit Enter e Bosoletti. Via al festival

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Arezzo 15 settembre 2020 - Li hanno accolti un po' guardinghi. Hanno offerto i muri delle proprie case ma non sapevano cosi ci avrebbero dipinto. Ma è durato poco, pochissimo. Dopo essersi messi sui ...

"La leggerezza dell'essere" è la mostra personale di Exit Enter ispirata ai luoghi e paesaggi Toscani che dal 13 al 20 settembre sarà esposta in piazza della Vittoria 16 a Capolona. L'evento fa parte ...