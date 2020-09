Brembo - L' ad Schillaci svela le strategie per il futuro

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ildel ''chilometro rosso'' si tinge di verde. Laha infatti presentato due nuove tecnologie che contribuiranno a ridurre le emissioni dei veicoli, il disco freno Greentive e le molle freno Enesys: si tratta dei primi passi di una nuova strategia che, oltre a puntare sempre di più sulla sostenibilità ambientale, vedrà lazienda bergamasca ridefinire il proprio ruolo nello scacchiere dellautomotive, proponendosi non solo come fornitore deccellenza ma anche come solution provider, capace di integrare servizi digitali. Questi ultimi, in particolare, saranno legati allintelligenza artificiale e serviranno per fronteggiare le grandi sfide dellindustria automobilistica, a partire dallelettrificazione e la guida autonoma.Cambiamenti in corso. A delineare per la prima volta la nuova vision aziendale è stato ...