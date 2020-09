Ballando con le stelle, via il televoto: come si vota quest’anno, parla Milly (Di mercoledì 16 settembre 2020) Grandi novità a Ballando con le stelle 2020: non ci sarà il televoto. Quest’anno la gara si avvarrà di altri sistemi per stabilire chi andrà avanti e chi invece verrà eliminato. Milly Carlucci e tutta la sua squadra hanno deciso di eliminare il televoto e diventare ben più tecnologici e moderni, adottando un sistema di … L'articolo Ballando con le stelle, via il televoto: come si vota quest’anno, parla Milly proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Grandi novità acon le2020: non ci sarà il. Quest’anno la gara si avvarrà di altri sistemi per stabilire chi andrà avanti e chi invece verrà eliminato.Carlucci e tutta la sua squadra hanno deciso di eliminare ile diventare ben più tecnologici e moderni, adottando un sistema di … L'articolocon le, via ilsiquest’anno,proviene da Gossip e Tv.

