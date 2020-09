Anticipazioni Un Posto al Sole Puntate 21-25 Settembre 2020 | Patrizio Deluso da Max!

(Di mercoledì 16 settembre 2020)UnalTramada lunedì 21 a venerdì 25: Marcello si reca in commissariato.Unalfarà fatica a riprendersi dopo aver aperto gli occhi su Max Peluso, mentre Serena fa un passo importante. Marcello si presenta in commissariato e Giulia è molto scossa dalle minacce ricevute… Svolte, minacce, tensioni, delusioni… ecco il mix di ingredienti che andrà a catalizzare i prossimi appuntamenti di Upas! Le nuoveUnal, quelle riguardanti la trama delle...

zazoomblog : Un Posto al Sole anticipazioni oggi 16 settembre: Niko distrutto - #Posto #anticipazioni #settembre: - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Novità d'autunno. Ricordate quest'attrice in VIVERE? - infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni 21-25 settembre: trame nuovi episodi - infoitcultura : Il paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni 15 settembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Posto

Ecco le anticipazioni di “Il paradiso delle signore” e “Un posto al sole”, due delle fiction italiane più apprezzate dal pubblico. Ma cosa vedremo nella puntata di oggi, 16 Settembre? Da quando Marta ...Le anticipazioni della soap Il segreto, relative agli episodi in onda da domenica 20 settembre a sabato 26 settembre, svelano un clamoroso colpo di scena. Ignacio, infatti, svelerà alla sua famiglia c ...Tornano le puntate inedite de Il Paradiso delle Signore. Scopriamo le anticipazioni della Soap per la quarta settimana del mese di Settembre.