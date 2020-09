Al via PsoPoint, consulenza online per pazienti con psoriasi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) – Un servizio di consulenza online, un vero e proprio punto di informazione virtuale sulla psoriasi, che mette in contatto pazienti e medici dermatologi in 8 regioni italiane. Parte dal 23 settembre PsoPoint, per la seconda fase della campagna ‘psoriasi visibile-Impatto invisibile. Guardiamo oltre le apparenze’, promossa da Amgen insieme all’Associazione per la difesa degli psoriasici (Adipso), all’Associazione dermatologi venereologi ospedalieri italiani (Adoi) e alla Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (Sidemast). Un’iniziativa che “mira a ridefinire la percezione della malattia, che colpisce corpo e psiche, e a ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) – Un servizio di, un vero e proprio punto di informazione virtuale sulla, che mette in contattoe medici dermatologi in 8 regioni italiane. Parte dal 23 settembre, per la seconda fase della campagna ‘visibile-Impatto invisibile. Guardiamo oltre le apparenze’, promossa da Amgen insieme all’Associazione per la difesa deglici (Adipso), all’Associazione dermatologi venereologi ospedalieri italiani (Adoi) e alla Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (Sidemast). Un’iniziativa che “mira a ridefinire la percezione della malattia, che colpisce corpo e psiche, e a ...

