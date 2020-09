Zoom | sicurezza migliorata grazie alla verifica a due fattori

(Di martedì 15 settembre 2020) Lain due passaggi, importante strumento di, arriverà presto sulla popolare app per videoconferenze, per tutti gli account che desidereranno attivarla. Come per altre piattaforme, l’ulterioreall’accesso serve a proteggere più efficacemente il proprio account dai malintenzionati, che in questo caso non potranno accedere agli account altruinecessità un codice temporaneo senza il quale non sarà possibile effettuare il login. Il sistema di autenticazione si basa sul protocollo TOTP (Time-Based One-Time Password), che richiede l’inserimento di una seconda password oltre a quella scelta dall’utente, generata casualmente e temporanea. Tale protocollo potrà essere gestito attraverso i ...

La famosa piattaforma per videoconferenze ha introdotto l’autentificazione a due fattori per tutti i suoi utenti. Ecco come attivarla e quali sono i vantaggi Zoom è una delle piattaforme per videoconf ...Dopo il boom di utilizzi durante il lockdown, Zoom ha deciso di lavorare duramente alle sue app per rendere più sicure. Nelle scorse ore, tramite comunicato ufficiale, l’azienda ha comunicato l’arrivo ...Zoom ha annunciato l’arrivo della verifica in due passaggi per tutti gli account che desiderano attivarla. Come per altre piattaforme, l’ulteriore verifica all’accesso serve a proteggere il proprio ac ...