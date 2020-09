Ucciso da uno squilibrato Don Roberto Malgesini, il prete di Como: polemiche sulle parole di Salvini (Di martedì 15 settembre 2020) Questa mattina è stato Ucciso un prete a Como, Don Roberto Malgesini. L’agguato è opera di uno straniero, che si è costituito e che ha evidenti problemi psichici. Questo l’esito dei primi accertamenti effettuati dalle Forze dell’Ordine dopo il grave fatto di cronaca di poche ore fa. Una notizia, quella del suo assassinio, che ha lasciato senza parole tutti nella cittadina lombarda, compresi gli immigrati che erano stati aiutati in tantissime occasioni. Non è un caso che l’uomo, prima di essere accoltellato, si apprestava a portare loro la colazione. In un contesto del genere, hanno sollevato un polverone le parole di Salvini dopo che Don Roberto Malgesini è ... Leggi su bufale (Di martedì 15 settembre 2020) Questa mattina è statoun, Don. L’agguato è opera di uno straniero, che si è costituito e che ha evidenti problemi psichici. Questo l’esito dei primi accertamenti effettuati dalle Forze dell’Ordine dopo il grave fatto di cronaca di poche ore fa. Una notizia, quella del suo assassinio, che ha lasciato senzatutti nella cittadina lombarda, compresi gli immigrati che erano stati aiutati in tantissime occasioni. Non è un caso che l’uomo, prima di essere accoltellato, si apprestava a portare loro la colazione. In un contesto del genere, hanno sollevato un polverone ledidopo che Donè ...

