Smart working, 5 mete per riprendere a lavorare restando in vacanza (Di martedì 15 settembre 2020) L'ormai consolidato Smart working, che da qualche mese scandisce le nostre giornate lavorative, potrebbe inaspettatamente regalarci una possibilità che fino ad oggi ci era stata negata dal canonico rientro in ufficio di fine agosto: goderci fino in fondo il bellissimo mese di settembre restando in qualche località da sogno, seppur con computer e Smartphone sempre a portata di mano. Tutto quello di cui possiamo avere bisogno nella maggior parte dei casi, infatti, è una connessione wifi sufficientemente stabile per poter ricevere le vagonate di mail del proprio capo dal «cc» facile e per riuscire a collegarsi in qualche meeting su Zoom e affini in cui divertirsi a individuare i colleghi che non indossano i pantaloni sotto la giacca. Ecco allora che il portale di viaggi eDreams ha pensato ... Leggi su gqitalia (Di martedì 15 settembre 2020) L'ormai consolidato, che da qualche mese scandisce le nostre giornate lavorative, potrebbe inaspettatamente regalarci una possibilità che fino ad oggi ci era stata negata dal canonico rientro in ufficio di fine agosto: goderci fino in fondo il bellissimo mese di settembrein qualche località da sogno, seppur con computer ephone sempre a portata di mano. Tutto quello di cui possiamo avere bisogno nella maggior parte dei casi, infatti, è una connessione wifi sufficientemente stabile per poter ricevere le vagonate di mail del proprio capo dal «cc» facile e per riuscire a collegarsi in qualche meeting su Zoom e affini in cui divertirsi a individuare i colleghi che non indossano i pantaloni sotto la giacca. Ecco allora che il portale di viaggi eDreams ha pensato ...

CatalfoNunzia : Lo #smartworking è una risorsa per il lavoro e per l’ambiente. Dobbiamo implementarlo senza trascurare gli effetti… - Agenzia_Ansa : #Cucinelli, lo smart working uccide la creatività #ANSA #teatro #Umbria - Connessioni : Lo Spazio Lenovo apre a Milano con un'area per lo smart working @mashableitalia - siviaggia : Alcuni parlano della 'rivincita del meridione'. Quello che è certo è che il lavoro #Smart sta cambiando ogni cosa… - SMilesi81 : @wolfPris @misomic @maxkite66 Io posso permettermelo, essendo dipendente e in smart working. Avessi ancora P.Iva, d… -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working Smart working, cosa succede dopo il 15 ottobre? Gli scenari InvestireOggi.it Linux è davvero un sistema operativo malware-free?

Linux è una famiglia di sistemi operativi priva di malware, o almeno questo è ciò che hanno pensato in molti per tanti anni. L’illusione è nata da tre fattori. In primo luogo, Linux è ed è sempre stat ...

Covid19 Sicilia, secondo positivo al Centro per l’impiego di via Praga a Palermo

Secondo caso di Covid19 al centro per l’impiego di Palermo. Per la seconda volta in pochi giorni un dipendente dell’assessorato regionale al lavoro impiegato all’ufficio provinciale del lavoro di via ...

Enav, al top della classifica per le pari opportunità

(Teleborsa) - L'ENAV è una delle migliori aziende in cui le donne possono lavorare, una qualifica spesso difficile da raggiungere nel settore del trasporto aereo. Un riconoscimento che è stato assegna ...

Linux è una famiglia di sistemi operativi priva di malware, o almeno questo è ciò che hanno pensato in molti per tanti anni. L’illusione è nata da tre fattori. In primo luogo, Linux è ed è sempre stat ...Secondo caso di Covid19 al centro per l’impiego di Palermo. Per la seconda volta in pochi giorni un dipendente dell’assessorato regionale al lavoro impiegato all’ufficio provinciale del lavoro di via ...(Teleborsa) - L'ENAV è una delle migliori aziende in cui le donne possono lavorare, una qualifica spesso difficile da raggiungere nel settore del trasporto aereo. Un riconoscimento che è stato assegna ...