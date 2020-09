Semestre in rosso per Salvatore Ferragamo (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Nel primo Semestre 2020, il Gruppo Salvatore Ferragamo ha realizzato ricavi consolidati pari a 377 milioni di euro, riportando un calo del 46,6% a tassi di cambio correnti (-46,9% a cambi costanti) rispetto ai 705 milioni di euro registrati nel primo Semestre 2019. Tale risultato – spiega una nota – è stato determinato dal “diffondersi della pandemia dovuta al nuovo coronavirus, conosciuto come Covid-19 e le conseguenti decisioni prese dai vari Stati in materia di blocchi delle attività commerciali e divieti e limitazioni del traffico internazionale”. Il Margine Lordo dei primi sei mesi dell’esercizio 2020 è stato pari a 226 milioni di euro, in calo del 50,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2019. “L’incidenza sul ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Nel primo2020, il Gruppoha realizzato ricavi consolidati pari a 377 milioni di euro, riportando un calo del 46,6% a tassi di cambio correnti (-46,9% a cambi costanti) rispetto ai 705 milioni di euro registrati nel primo2019. Tale risultato – spiega una nota – è stato determinato dal “diffondersi della pandemia dovuta al nuovo coronavirus, conosciuto come Covid-19 e le conseguenti decisioni prese dai vari Stati in materia di blocchi delle attività commerciali e divieti e limitazioni del traffico internazionale”. Il Margine Lordo dei primi sei mesi dell’esercizio 2020 è stato pari a 226 milioni di euro, in calo del 50,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2019. “L’incidenza sul ...

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2020, il Gruppo Salvatore Ferragamo ha realizzato ricavi consolidati pari a 377 milioni di euro, riportando un calo del 46,6% a tassi di cambio correnti (-46,9% a camb ...

Salvatore Ferragamo non fornisce previsioni dettagliate sull'esercizio in corso a causa dell'incertezza legata all'andamento del Covid-19 pur confermando gli obiettivi di medio e lungo termine. E' q ...

Chiusura in rosso per il primo semestre dell’anno del gruppo?salvatore Ferragamo. La perdita netta si è attestata a 86 milioni di euro, contro l’utile netto da 60 milioni di euro registrato nel primo ...

