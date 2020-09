Quota 102: pensioni con 38 anni di contributi e penalizzazione del 3% (Di martedì 15 settembre 2020) Quota 102 sarà il futuro delle pensioni dal 2022? Domani il primo incontro tra governo e sindacati per discutere il superamento di Quota 100 potrebbe portare a una soluzione inedita: pensioni a 64 anni e 38 di contributi e una penalizzazione del 2 o 3%. Spiega il Messaggero: Cosa fare? Il governo pensa a varie soluzioni e la preferita consiste nel consentire, dal 2022, a chi lo desidera l’uscita anticipata a 64 anni di età con un mimino di 38 anni di contributi (da qui la denominazione “Quota 102”), accettando un taglio del 2,8-3% del montante retributivo (introdotto nel 1996) per ogni anno che serve per raggiungere Quota 67 anni. Vale a ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020)102 sarà il futuro delledal 2022? Domani il primo incontro tra governo e sindacati per discutere il superamento di100 potrebbe portare a una soluzione inedita:a 64e 38 die unadel 2 o 3%. Spiega il Messaggero: Cosa fare? Il governo pensa a varie soluzioni e la preferita consiste nel consentire, dal 2022, a chi lo desidera l’uscita anticipata a 64di età con un mimino di 38di(da qui la denominazione “102”), accettando un taglio del 2,8-3% del montante retributivo (introdotto nel 1996) per ogni anno che serve per raggiungere67. Vale a ...

