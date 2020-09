Prete ucciso a coltellate in strada a Como | l' assassino si costituisce

LegaSalvini : ORRORE A COMO. IL “PRETE DEGLI ULTIMI” BARBARAMENTE UCCISO L’autore del delitto si è costituito ai carabinieri: sa… - fattoquotidiano : Como, prete accoltellato e ucciso nelle strade del centro: si costituisce l’omicida - Agenzia_Ansa : Prete accoltellato e ucciso dopo una lite a Como #ANSA - noitre32 : RT @ImolaOggi: ???? Como: prete ucciso a coltellate da un immigrato - carlo_conforti : RT @_DAGOSPIA_: ORRORE A COMO-UCCISO CON UNA COLTELLATA DON ROBERTO MALGESINI,IL PRETE DEGLI ULTIMI.L'OMICIDA E'UN -

Ultime Notizie dalla rete : Prete ucciso

La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, ha arrestato in Sardegna Giuseppe Mastini meglio noto come “Johnny lo zingaro” evaso dal carcere di Sassari qualche giorno fa.Don Roberto Malgesini, sacerdote di 51 anni, è stato ucciso questa mattina a coltellate nel centro ... Don Roberto Malgesini era un prete "di strada", in prima linea nell'assistenza dei senzatetto e ...E' un prete, don Roberto Malgesini, 51 anni, l'uomo ucciso questa mattina in in centro a Como. A sferrare le coltellate mortali sarebbe stato un cittadino straniero che si è poi costituito ai ...