Pjanic, il saluto alla Juve: “E’ stato difficile lasciare Torino” (Di martedì 15 settembre 2020) Arriva nel periodo più difficile della storia recente del Barcellona, Miralem Pjanic. Eppure il centrocampista bosniaco non ha mai messo in discussione la scelta di lasciare l’Italia per abbracciare il blaugrana, pur ammettendo di aver avuto difficoltà a staccarsi dalla Juventus. L’ex centrocampista bianconero si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa. “E’ un vero orgoglio per me essere qui. Da piccolo sognavo di poter indossare questa maglia, sono nel club più grande del mondo e voglio vincere con il Barcellona”, ha detto Pjanic, felice di poter indossare una maglia storia come quella del Barcellona. “Qui si gioca un calcio divertente e dominante, è sempre stato ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 settembre 2020) Arriva nel periodo piùdella storia recente del Barcellona, Miralem. Eppure il centrocampista bosniaco non ha mai messo in discussione la scelta dil’Italia per abbracciare il blaugrana, pur ammettendo di aver avuto difficoltà a staccarsi dntus. L’ex centrocampista bianconero si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa. “E’ un vero orgoglio per me essere qui. Da piccolo sognavo di poter indossare questa maglia, sono nel club più grande del mondo e voglio vincere con il Barcellona”, ha detto, felice di poter indossare una maglia storia come quella del Barcellona. “Qui si gioca un calcio divertente e dominante, è sempre...

