Per il diacono Vincenzo Mirto 12° pellegrinaggio sulla Via Francigena (Di martedì 15 settembre 2020) Da Proceno a Roma camminando per 30/35 chilometri al giorno: per il diacono Vincenzo Mirto inizia il 12° pellegrinaggio sulla Via Francigena Il giorno 17 settembre, a soli sette mesi dall’ultimo cammino francigeno svolto, il responsabile dell’OSPITALE DEL PELLEGRINO di Viterbo, il diacono Vincenzo Mirto, compirà il 12° pellegrinaggio sulla Via Francigena verso Roma. La… L'articolo Per il diacono Vincenzo Mirto 12° pellegrinaggio sulla Via Francigena Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 15 settembre 2020) Da Proceno a Roma camminando per 30/35 chilometri al giorno: per ilinizia il 12°ViaIl giorno 17 settembre, a soli sette mesi dall’ultimo cammino francigeno svolto, il responsabile dell’OSPITALE DEL PELLEGRINO di Viterbo, il, compirà il 12°Viaverso Roma. La… L'articolo Per il12°ViaCorriere Nazionale.

MattiaCristofa2 : @NicolaColucci19 @DiSantita Amen Diacono ringraziamo Dio per quello che hai fatto!!! #SundayBlessedService - FiglioNico : @NicolaColucci19 @DiSantita Amen Alleluia Diacono CELEBRIAMO L' ETERNO PER QUESTE GUARIGIONI POTENTI ALLELUIA At 8… - loveyourfaults : @vlrrmorghulis E la cosa bella è che per qualche tempo non si sapeva se fosse il diacono o un prete che dopo qualch… - FiglioNico : @NicolaColucci19 @Gionath10857107 @FedeTrittoItaly @DiSantita Amen Diacono dobbiamo adoperarci ogni giorno e ogni m… - direttore100 : RT @DiocesiCivTarq: Il vescovo Gianrico Ruzza ha visitato la Comunità Mondo Nuovo nella sede di Tarquinia. Ad accogliere il presule è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Per diacono Diocesi: Latina, da oggi in vigore il nuovo Direttorio per il Diaconato permanente Servizio Informazione Religiosa Caprara, Daniele Partenza è diventato diacono [FOTO]

CAPRARA – É stata una giornata importante per la comunità di Spoltore: sabato pomeriggio (12 settembre 2020) Daniele Partenza ha iniziato il suo cammino verso il presbiterio ed è diventato diacono nel ...

Diocesi: mons. Sorrentino (Assisi), “per amarci sul serio dobbiamo sentirci amati”. Ordinati tre diaconi

“C’è bisogno di una Chiesa che reimpari la logica delle origini quando l’amore diventò concretezza di relazioni”. Lo ha detto il vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, mons. D ...

Nomine e trasferimenti nella diocesi reggiana, don Evandro via da Brescello dopo otto anni

Il parroco, celebre per aver riportato il Cristo parlante in strada ma anche per la frase “Brescello non è mafiosa”, sarà collaboratore a Cavriago REGGIO EMILIA. Si cambia. Talvolta in modo radicale, ...

CAPRARA – É stata una giornata importante per la comunità di Spoltore: sabato pomeriggio (12 settembre 2020) Daniele Partenza ha iniziato il suo cammino verso il presbiterio ed è diventato diacono nel ...“C’è bisogno di una Chiesa che reimpari la logica delle origini quando l’amore diventò concretezza di relazioni”. Lo ha detto il vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, mons. D ...Il parroco, celebre per aver riportato il Cristo parlante in strada ma anche per la frase “Brescello non è mafiosa”, sarà collaboratore a Cavriago REGGIO EMILIA. Si cambia. Talvolta in modo radicale, ...