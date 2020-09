Patrick Swayze | a 11 anni dalla morte dell' attore | il ricordo toccante della moglie

NikiBarba : RT @fatina909: Oggi ricorre l'anniversario della morte dell'attore Patrick Swayze, deceduto all'età di 57 anni a causa di un cancro al panc… - CeradiniSandra : RT @fatina909: Oggi ricorre l'anniversario della morte dell'attore Patrick Swayze, deceduto all'età di 57 anni a causa di un cancro al panc… - PorroPaola : RT @fatina909: Oggi ricorre l'anniversario della morte dell'attore Patrick Swayze, deceduto all'età di 57 anni a causa di un cancro al panc… - _Perla_Nera_ : RT @fatina909: Oggi ricorre l'anniversario della morte dell'attore Patrick Swayze, deceduto all'età di 57 anni a causa di un cancro al panc… - TOSADORIDANIELA : RT @fatina909: Oggi ricorre l'anniversario della morte dell'attore Patrick Swayze, deceduto all'età di 57 anni a causa di un cancro al panc… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Swayze

Everyeye Cinema

Qualcuno forse l’ha amata perfino più di Baby, in un paio di momenti. Ma difficilmente lo ammetterà. Stiamo parlando della bellissima e malinconica Penny Johnson in Dirty Dancing. Come è diventata ogg ...Sono passati anni da quando ci ha lasciato una delle star del cinema anni '80 e '90, Patrick Swayze, scomparso il 14 settembre 2009 a causa di un cancro al pancreas. La morte di Swayze ...Patrick Swayze, Keanu Reeves, John McGinley, Gary Busey, Lori Petty, James LeGros, Julian Reyes, Daniel Beer, Lee Tergesen, Tom Sizemore Coperti dalle maschere degli ultimi presidenti americani, quatt ...