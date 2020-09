OneUI 3 0 beta | ecco le novità e i primi screenshot

Leggi su tuttotek

(Di martedì 15 settembre 2020) Dopo il lancio ufficiale da parte di Google di Android 11 avvenuto pochi giorni fa, Samsung è già al lavoro sulladella nuova interfaccia. Di seguito il changelog e qualchedella3.0Dopo il lancio ufficiale di Android 11 di qualche giorno fa, numerose aziende si sono già lanciate ad aprire i cancelli dei programmiper permettere agli utenti di testare le feature di Android 11 prima dell’arrivo sul canale stabile. Fra queste compare anche Samsung che proprio in queste ore ha iniziato a rilasciare una versionedella One UI 3.0 per un gruppo ristretto di sviluppatori. In questa news andremo a vedere quali sono le novità della nuova major release della One ...