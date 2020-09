Nudo integrale frontale al Grande Fratello Vip. Clamoroso a Pomeriggio 5: mandano tutto in onda per sbaglio | Guarda (Di martedì 15 settembre 2020) Sconcerto in diretta a Pomeriggio 5: la regia manda in onda per sbaglio il Nudo integrale di Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip. In studio Barbara D'Urso e Martina Nasoni sbarrano gli occhi, increduli per l'increscioso imprevisto. La padrona di casa si copre la bocca e si sbraccia, ma ormai è troppo tardi: l'immagine, vietatissima ai minori, è stata vista da milioni di telespettatori di Canale 5, in pieno daytime. Mai accaduto prima a Mediaset. "Sta cercando un vestitino da mettere", commentava la D'Urso prima del patatrac della Contessa, che noncurante delle telecamere che riprendono i concorrenti H24 si comporta come fosse a casa sua. "Cosa sta facendo?!", è il grido di Carmelita, nel panico. Dopo alcuni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Sconcerto in diretta a5: la regia manda inperildi Patrizia De Blanck alVip. In studio Barbara D'Urso e Martina Nasoni sbarrano gli occhi, increduli per l'increscioso imprevisto. La padrona di casa si copre la bocca e si sbraccia, ma ormai è troppo tardi: l'immagine, vietatissima ai minori, è stata vista da milioni di telespettatori di Canale 5, in pieno daytime. Mai accaduto prima a Mediaset. "Sta cercando un vestitino da mettere", commentava la D'Urso prima del patatrac della Contessa, che noncurante delle telecamere che riprendono i concorrenti H24 si comporta come fosse a casa sua. "Cosa sta facendo?!", è il grido di Carmelita, nel panico. Dopo alcuni ...

