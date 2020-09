"Non ti saluto, stro***". Contessa De Blanck, insulti brutali a tempo record: caos al Gf Vip (Di martedì 15 settembre 2020) La Contessa del popolo, come ama definirsi, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip - al via su Canale 5 ieri, lunedì 14 settembre, sotto la conduzione di Alfonso Signorini - e sono subito scintille. Alla vista di Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck sbotta: “A te non te saluto! Sei uno stro***”. L'influencer resta impietrito. Secondo la Contessa Zorzi avrebbe scritto un articolo definendola “decaduta”. “Ma quale decaduta al massimo caduta, perché mi ero fatta male” dice. Dopo l'insistenza di Zorzi che si inginocchia davanti alla De Blanck facendole il baciamano la faccenda prende una piega giocosa e scherzosa e la Contessa accetta di perdonarlo. Sino adesso, certamente, Zorzi e la De ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Ladel popolo, come ama definirsi, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip - al via su Canale 5 ieri, lunedì 14 settembre, sotto la conduzione di Alfonso Signorini - e sono subito scintille. Alla vista di Tommaso Zorzi, Patrizia Desbotta: “A te non te! Sei uno”. L'influencer resta impietrito. Secondo laZorzi avrebbe scritto un articolo definendola “decaduta”. “Ma quale decaduta al massimo caduta, perché mi ero fatta male” dice. Dopo l'insistenza di Zorzi che si inginocchia davanti alla Defacendole il baciamano la faccenda prende una piega giocosa e scherzosa e laaccetta di perdonarlo. Sino adesso, certamente, Zorzi e la De ...

