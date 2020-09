Negativi al Covid sia Vigorito sia i piloti dell’aereo privato con lui e De Laurentiis (Di martedì 15 settembre 2020) Sono trascorsi cinque giorni dalla notizia della positività di Aurelio De Laurentiis. E sei dall’esito del tampone. Ne è seguita una tempesta mediatica che ha fatto del presidente del Napoli un untore irresponsabile. In realtà, come poi emerso, i fatti sono andati diversamente rispetto al racconto delle primissime ore. Il presidente del Napoli è partito da Capri con il mal di pancia e ha saputo della positività solo perché si sottopone regolarmente a tampone ogni quattro giorni. Nell’Assemblea di Lega, come dichiarato dal presidente Dal Pino, è stata rispettata la distanza e tutti indossavano la mascherina. Mascherina che De Laurentiis ha tolto all’esterno dell’albergo, per raggiungere l’auto che lo aspettava. A riprova del comportamento coscienzioso di De ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) Sono trascorsi cinque giorni dalla notizia della positività di Aurelio De. E sei dall’esito del tampone. Ne è seguita una tempesta mediatica che ha fatto del presidente del Napoli un untore irresponsabile. In realtà, come poi emerso, i fatti sono andati diversamente rispetto al racconto delle primissime ore. Il presidente del Napoli è partito da Capri con il mal di pancia e ha saputo della positività solo perché si sottopone regolarmente a tampone ogni quattro giorni. Nell’Assemblea di Lega, come dichiarato dal presidente Dal Pino, è stata rispettata la distanza e tutti indossavano la mascherina. Mascherina che Deha tolto all’esterno dell’albergo, per raggiungere l’auto che lo aspettava. A riprova del comportamento coscienzioso di De ...

TuttoMercatoWeb : Milan, Leao in quarantena per sospetto Covid. Salta l'Europa League, compagni negativi - napolista : Negativi al Covid sia Vigorito sia i piloti dell’aereo privato con lui e De Laurentiis Dopo la tempesta mediatica… - ivancatalano_eu : Pensavate che le limitazioni alla libertà di movimento del lockdown di marzo fossero incostituzionali? Ecco l'inerz… - ayurbea : RT @Camillamariani4: Il tampone è la porta d'accesso alla vita, senza non voli, non vai a scuola né al lavoro. La provata inattendibilita'… - rekotc : RT @Camillamariani4: Il tampone è la porta d'accesso alla vita, senza non voli, non vai a scuola né al lavoro. La provata inattendibilita'… -

Ultime Notizie dalla rete : Negativi Covid Covid, "stop a doppio tampone negativo per fine contagiosità" Adnkronos Palermo, posti di terapia intensiva esauriti all'ospedale Cervello: "Sotto stress, numeri mai visti"

Covid, torna l'incubo ... Berlusconi guarito con remdesivir ma resta isolato a casa in attesa di due tamponi negativi "Finché non ci sono due tamponi negativi l'ex premier farà l'isolamento ...

Inizio scuola a Milano: "Niente compagni di banco, ma meglio della didattica a distanza"

Scuola, mancano le aule: ipotesi partenza con la didattica a distanza anche alle medie A due giorni dall'avvio dell'anno scolastico in molte scuole mancano ancora le aule, per garantire il distanziame ...

Covid, "stop a doppio tampone negativo per fine contagiosità"

Stop in Italia al doppio tampone negativo. A chiedere a Governo, ministro della Salute, Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus e istituzioni di abbandonare questo criterio - in base ...

Covid, torna l'incubo ... Berlusconi guarito con remdesivir ma resta isolato a casa in attesa di due tamponi negativi "Finché non ci sono due tamponi negativi l'ex premier farà l'isolamento ...Scuola, mancano le aule: ipotesi partenza con la didattica a distanza anche alle medie A due giorni dall'avvio dell'anno scolastico in molte scuole mancano ancora le aule, per garantire il distanziame ...Stop in Italia al doppio tampone negativo. A chiedere a Governo, ministro della Salute, Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus e istituzioni di abbandonare questo criterio - in base ...