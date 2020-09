#NamethatTune – Indovina la canzone – Prima puntata del 15/09/2020 – Con Enrico Papi su TV8. (Di martedì 15 settembre 2020) C’era una volta Il musichiere, programma della primissima televisione condotto da Mario Riva sul finire degli Anni 50. C’è stato anche Sarabanda, in onda dal 1997 al 2004 e tornato anche nel 2009 e nel 2017. Adesso, su TV8, è tempo di Name that tune – Indovina la canzone, il nuovo game show condotto da Enrico Papi di cui questa sera, alle 21:25, andrà in onda la Prima puntata. NAME THAT TUNE … L'articolo #NamethatTune – Indovina la canzone – Prima puntata del 15/09/2020 – Con Enrico Papi su TV8. Leggi su unduetre (Di martedì 15 settembre 2020) C’era una volta Il musichiere, programma della primissima televisione condotto da Mario Riva sul finire degli Anni 50. C’è stato anche Sarabanda, in onda dal 1997 al 2004 e tornato anche nel 2009 e nel 2017. Adesso, su TV8, è tempo di Name that tune –la, il nuovo game show condotto dadi cui questa sera, alle 21:25, andrà in onda la. NAME THAT TUNE … L'articololadel 15/09/– Consu TV8.

Name That Tune – Indovina La Canzone è il nuovo show musicale di Tv8. Va in onda in prima serata, alle 21.25, con la conduzione di Enrico Papi a partire da martedì 15 settembre. Cinque le puntate comp ...

Cose che servono sempre, tanto più ora». Tv8 punta, da domani in prima serata per cinque settimane, su Name That Tune – Indovina la canzone, un quiz show (prodotto da Banijay Italia) con l’anima del ...

Faccia da fumetto, e anche un po' da schiaffi. Ma Enrico Papi lo dice già di suo: «Sono un giullare, è questa la mia missione, è questo che sento di essere per il pubblico a casa: un veicolo di buonum ...

