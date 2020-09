Milan, ecco Tatarusanu: “Sono felice, questa è una squadra importante” (Di martedì 15 settembre 2020) Giornate di presentazioni in casa Milan. Oggi è stato il turno di Ciprian Tatarusanu. Queste le sue parole: “Quando una squadra così importante ti segue sei davvero contento. Per fortuna sono arrivato. La società vuole fare cose importanti, abbiamo preso tanta gente sul mercato. Con Pioli ho lavorato poco, due settimane a Firenze. È stato solo un ritiro”. Il portiere ha parlato anche del rapporto col collega di reparto, Gigio Donnarumma: “Non è facile essere il secondo portiere, ti alleni sapendo che forse non giocherai la domenica. Però mi piacciono le sfide e darò sempre tutto. Quando ci sarà l’opportunità darò il meglio per aiutare il Milan”. Durante la conferenza, Tatarusanu ha parlato anche ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) Giornate di presentazioni in casa. Oggi è stato il turno di Ciprian. Queste le sue parole: “Quando unacosì importante ti segue sei davvero contento. Per fortuna sono arrivato. La società vuole fare cose importanti, abbiamo preso tanta gente sul mercato. Con Pioli ho lavorato poco, due settimane a Firenze. È stato solo un ritiro”. Il portiere ha parlato anche del rapporto col collega di reparto, Gigio Donnarumma: “Non è facile essere il secondo portiere, ti alleni sapendo che forse non giocherai la domenica. Però mi piacciono le sfide e darò sempre tutto. Quando ci sarà l’opportunità darò il meglio per aiutare il”. Durante la conferenza,ha parlato anche ...

