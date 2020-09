L'immunologa Viola: 'Sanificare i quaderni e le penne di scuola non serve a niente' (Di martedì 15 settembre 2020) 'Sto sentendo di procedure assurde per sanificate quaderni, compiti, libri, matite e pennarelli. La procedura è semplice: lavatevi le mani! Tutto il resto è aria fritta. E questo vale per i quaderni ... Leggi su globalist (Di martedì 15 settembre 2020) 'Sto sentendo di procedure assurde per sanificate, compiti, libri, matite e pennarelli. La procedura è semplice: lavatevi le mani! Tutto il resto è aria fritta. E questo vale per i...

