Jacques Henri Lartigue in mostra a Venezia

(Di martedì 15 settembre 2020) Enfant prodige della fotografia, artista e pittore (come lui stesso amava definirsi), il mondo cheimmortala e cristallizza nelle sue immagini è quello della Parigi ricca, mondana e borghese del nouveau siècleLe sue sono immagini leggere, frame di attimi di felicità da rivedere all'infinito, una ventata di gioia per i momenti bui. Che restano tali, fermi e immutati, anche quando l'Europa verrà squassata da due conflitti mondiali E ala «Casa dei Tre Oci» didedica «L'invenzione della felicità», la più ampia retrospettiva mai organizzata in Italia sul fotografo francese La rassegna presenta 120 immagini, di cui 55 inedite, tutte provenienti dagli album ...

Fu il padre, «reporter» amatoriale, a prestare al suo bambino la prima macchina fotografica. Un gesto che rimarrà inciso nel dna di Jacques Henri Lartigue (1894 – 1986), dato che – come sostenne più v ...Venezia, 3 set. (askanews) – Che cos'è, o, meglio, come si rappresenta la felicità? Qual è, se esiste, un segreto per fissarla nella fotografia? È possibile, se credete, partire da queste domande per ...