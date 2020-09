Inter, Godin al Cagliari: i nerazzurri contribuiranno all’ingaggio (Di martedì 15 settembre 2020) Diego Godin è ormai un giocatore del Cagliari, con il suo arrivo in Sardegna che dovrebbe concretizzarsi a giorni. Per lui triennale da 2,5 milioni con l’Inter che pagherà una parte dell’ingaggio E’ tempo di addio tra l’Inter e Godin. Il difensore uruguaiano è infatti a un passo dal vestire la maglia del Cagliari. La clamorosa trattativa sembra essere in dirittura d’arrivo con le parti che stanno limando gli ultimi dettagli. Godin firmerà un contratto triennale a 2,5 milioni di euro a stagione. Una novità importante, però, svelata dalla Gazzetta dello Sport riguarda il possibile contributo che l’Inter darà per pagare l’ingaggio del giocatore. In nerazzurro infatti ... Leggi su zon (Di martedì 15 settembre 2020) Diegoè ormai un giocatore del, con il suo arrivo in Sardegna che dovrebbe concretizzarsi a giorni. Per lui triennale da 2,5 milioni con l’che pagherà una parte dell’ingaggio E’ tempo di addio tra l’. Il difensore uruguaiano è infatti a un passo dal vestire la maglia del. La clamorosa trattativa sembra essere in dirittura d’arrivo con le parti che stanno limando gli ultimi dettagli.firmerà un contratto triennale a 2,5 milioni di euro a stagione. Una novità importante, però, svelata dalla Gazzetta dello Sport riguarda il possibile contributo che l’darà per pagare l’ingaggio del giocatore. In nerazzurro infatti ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Godin Inter, Godin firmerà un triennale col Cagliari: i nerazzurri contribuiranno all'ingaggio TUTTO mercato WEB Calciomercato Inter: Males nuovo acquisto

Arriva un nuovo acquisto in casa Inter, si tratta di Darian Males, scopriamo il giovane talento e le ultime di calciomercato dei nerazzurri fino ad oggi, 15 settembre 2020. In attesa di chiudere per V ...

Calciomercato Inter, è fatta: il giocatore sbarca a Milano

E’ da considerare cosa fatta: Arturo Vidal è un giocatore dell’Inter. Il calciomercato dei nerazzurri si è infiammato ed è questo il regalo per Antonio Conte. A riportare la notizia di mercato sono i ...

Inter, i lunghi silenzi dopo l’estate dei litigi. Conte toglie il primo velo. In attesa di Vidal

L’Inter toglie i primi veli. Appuntamento oggi alla Pinetina (ore 17) per l’esordio in amichevole con il Lugano, a 11 giorni dal debutto in campionato con la Fiorentina. La partita permetterà di capir ...

