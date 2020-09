Follia allo stadio, tifoso insulta calciatore lui corre sugli spalti e lo aggredisce. Il video diventa virale (Di martedì 15 settembre 2020) Porte aperte, in Germania. E clima teso in DFB Pokal. La Dinamo Dresda vince 4-1 contro l’Amburgo e il difensore degli ospiti, Toni Leistner, mentre rilasciava un’intervista al termine del match si è fermato per andare ad aggredire un tifoso avversario sugli spalti. Il 37 dell’amburgo rotto un primo cordone che ha provato a fermarlo, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 settembre 2020) Porte aperte, in Germania. E clima teso in DFB Pokal. La Dinamo Dresda vince 4-1 contro l’Amburgo e il difensore degli ospiti, Toni Leistner, mentre rilasciava un’intervista al termine del match si è fermato per andare ad aggredire unavversario. Il 37 dell’amburgo rotto un primo cordone che ha provato a fermarlo, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

valeriaminuti : RT @noitre32: Follia, fanno un sondaggio per aumentarci le tasse La deriva del populismo grillino: con 327 voti alzano le accise sul diesel… - vitoingparrotta : RT @nzingaretti: Non è vero che non c'è più il #Covid. È una stupidaggine. Sono stati dati dei messaggi sbagliati. È una follia allo stato… - akamichelito : Nella su assurdità mi ammazza e allo stesso tempo adoro alla follia la scenetta di Alfonso che prima di lanciare il nero va via #GFVIP - alexpot10 : @jason05_ Follia allo stato puro.. vergognoso - Sgiardule : RT @noitre32: Follia, fanno un sondaggio per aumentarci le tasse La deriva del populismo grillino: con 327 voti alzano le accise sul diesel… -